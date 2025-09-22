Головна Скотч Шоу-біз
Танцюрист Дорофєєвої, який був в комі після побиття, розповів про компенсацію від кривдника

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Женя Гончаренко зараз на етапі отримання інвалідності
скриншот: YouTube/SlavaDomin

Хореограф Женя Гончаренко судився незадовго до початку повномасштабної війни

Член команди співачки Наді Дорофєєвої (Dorofeeva), танцюрист Женя Гончаренко (Oliver) вперше прокоментував, що сталось з кривдником, який жорстко побив його влітку 2021-го. На той час Жені було 22 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал теле- та радіоведучого Слави Дьоміна.

«Він тоді посидів 60 днів (в СІЗО. – «Главком»). Потім почались всі судові розбірки, засідання, які тривали дуже довго. І закінчились вони вже під час війни. Наразі я не знаю (відповідає на запитання, чи на волі зараз кривдник. – «Главком»). Він вибачався під час судових засідань, мені здалось, що це було щиро. Але скоєне є скоєне. Я точно не та людина, яка буде засуджувати. Для цього є люди, які цим займаються. Не хочу брати тягар засудження. Але в мене була якась відповідальність перед людьми, які збирали мені гроші, допомагали в лікуванні, хвилювались за мене, підтримували», – зазначив Женя Гончаренко.

В ніч проти 1 серпня 2021 року Женя з друзями виходив з ЛГБТ-клубу в центрі столиці. Він отримав один сильний удар від працівника Управління державної охорони (УДО) Євгенія Безпалого. Внаслідок падіння на тротуар Гончаренко серйозно пошкодив голову і на 15 днів опинився в комі. Артисту робили трепанацію черепа. Далі було тривале лікування та реабілітація. В голові танцюриста десятки металевих предметів.

Женя Гончаренко після побиття
Женя Гончаренко після побиття
скриншоти: YouTube/SlavaDomin

Слава Дьомін поцікавився в Гончаренка, чи отримав від компенсації від кривдника. За словами танцюриста, фінансовими справами займалась його мама та вітчим.

«Вони компенсували точно судові і його колеги зібрали суму грошей, щоб перекрити певні витрати лікування. Я точно і не скажу, бо мама насправді і не каже мені всю суму», – зазначив Женя Гончаренко.

Попри поточні проблеми зі здоров'ям молодий артист продовжує активно працювати в балеті Дорофєєвої та працювати над своїм проєктом Oliver. Зазначимо, що свого часу Женя був учасником популярного гурту Kazaky. Але пішов з колективу, бо хотів розвиватися різносторонньо та співпрацювати з іншими артистами.

Раніше «Главком» розповідав, що актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Водночас переможець «Ліги Сміху» Олександр Венедчук «Веня» показав себе після операції та семи місяців реабілітації.

здоров'я суд артист Надя Дорофєєва

