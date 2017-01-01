Помер відомий львівський гуморист Остап Федоришин

Федоришин помер після тривалої хвороби

У п'ятницю, 29 грудня, помер директор Львівського естрадного театру «Не журись», заслужений діяч мистецтв України Остап Федоришин. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов. Зазначається, що Федоришин помер після тривалої хвороби. «Відходить епоха