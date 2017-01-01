Помер відомий львівський гуморист Остап Федоришин
- Сьогодні, 02:48
-
Розсилка
Федоришин помер після тривалої хвороби
У п'ятницю, 29 грудня, помер директор Львівського естрадного театру «Не журись», заслужений діяч мистецтв України Остап Федоришин.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов.
Зазначається, що Федоришин помер після тривалої хвороби.
«Відходить епоха українського відродження, але запалює нові покоління українських митців. Вічна пам'ять душі львівського товариства, моєму тестеві і чутливій людині!», - написав Соколов.
Остапу Федоришину в 2017 році виповнився 71 рік. Він був режисером, заслуженим діячем мистецтв України, директором Львівського естрадного театру «Не журись». Був також депутатом Львівської обласної ради V скликання. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Нагадаємо, 26 грудня помер відомий автор музики до мультфільмів Володимир Шаїнський.