Померла мама Кузьми Скрябіна

Ользі Кузьменко було 76 років

У віці 76 років померла Ольга Кузьменко. Про це у суботу, 23 вересня, повідомили на сторінці Благодійного фонду Кузьми Скрябіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми сумуватимемо», – ідеться у повідомленні на сторінці фонду.

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району Львівської области України. Закінчила Самбірську середню № 9 та музичну школи, Дрогобицький інститут музичного мистецтва, коли вчилася в інституті, їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні, прислів’я, створила дитячий колектив – діти співали народні та обрядові пісні. Працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 1981 році з чоловіком-інженером Віктором Кузьменком і сином Андрієм оселилися у місті Новояворівськ Яворівського району. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи. Згодом з чоловіком переїхали у Брюховичі. У 2012 році Андрій Кузьменко написав пісню «Мам», присвячену матері.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року під час ДТП загинув Андрій Кузьменко, лідер гурту «Скрябін». Позашляховик, за кермом якого був Кузьма, зіткнувся з вантажівкою на Дніпропетровщині. Поховали співака на Брюховецькому кладовищі поблизу Львова. 4 лютого Львів прощався зі Скрябіним всю ніч.

Минулого року президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України, а також у Львові в кінці 2021-го почали облаштовувати громадський простір «Місця щасливих людей» у пам’ять про Андрія Кузьменка. Цього року обіцяють завершити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше, 16 вересня, у Вільнюсі померла донедавна керівниця київського бюро «Радіо Свобода», багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова.