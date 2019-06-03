  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Померла відома українська перекладачка Ольга Сенюк

    • Розсилка
    Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича - Померла відома українська перекладачка Ольга Сенюк
    Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича

    Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху», «Пеппі Довгапанчоха» та «Ляльковий дім»

    Померла відома українська перекладачка книг про Пеппі Довгупанчоху і Карлсона Ольга Сенюк.

    Про це повідомляється на сайті «ЛітАкцент» з посиланням на близьку подругу Сенюк, перекладачку і письменницю Галину Кирпу.

    Як повідомляється, Ольга Сенюк померла в день свого 90-річчя 1 червня.

    Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху» і «Пеппі Довгапанчоха», Астрід Ліндген і «Ляльковий дім» Генріка Ібсена.

    Крім шведського і норвезького, Сенюк перекладала з англійської, датської та ісландської мов.

    Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича. Працювала редактором у видавництві «Веселка» та науковим співробітником у Київському історичному музеї.

    Читайте також
    смерть культура Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ