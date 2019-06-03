Померла відома українська перекладачка Ольга Сенюк
Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху», «Пеппі Довгапанчоха» та «Ляльковий дім»
Померла відома українська перекладачка книг про Пеппі Довгупанчоху і Карлсона Ольга Сенюк.
Про це повідомляється на сайті «ЛітАкцент» з посиланням на близьку подругу Сенюк, перекладачку і письменницю Галину Кирпу.
Як повідомляється, Ольга Сенюк померла в день свого 90-річчя 1 червня.
Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху» і «Пеппі Довгапанчоха», Астрід Ліндген і «Ляльковий дім» Генріка Ібсена.
Крім шведського і норвезького, Сенюк перекладала з англійської, датської та ісландської мов.
Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича. Працювала редактором у видавництві «Веселка» та науковим співробітником у Київському історичному музеї.