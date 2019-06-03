Померла відома українська перекладачка Ольга Сенюк



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Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича

Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху», «Пеппі Довгапанчоха» та «Ляльковий дім»

Померла відома українська перекладачка книг про Пеппі Довгупанчоху і Карлсона Ольга Сенюк.

Про це повідомляється на сайті «ЛітАкцент» з посиланням на близьку подругу Сенюк, перекладачку і письменницю Галину Кирпу.

Як повідомляється, Ольга Сенюк померла в день свого 90-річчя 1 червня.

Серед найвідоміших перекладів Ольги Сенюк – «Малюк і Карлсон, який живе на даху» і «Пеппі Довгапанчоха», Астрід Ліндген і «Ляльковий дім» Генріка Ібсена.

Крім шведського і норвезького, Сенюк перекладала з англійської, датської та ісландської мов.

Ольга Сенюк була дружиною українського перекладача Євгена Поповича. Працювала редактором у видавництві «Веселка» та науковим співробітником у Київському історичному музеї.