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Зеленський став Залуським. Режисер, який перейменував героя твору Карпенка-Карого, прокоментував скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський став Залуським. Режисер, який перейменував героя твору Карпенка-Карого, прокоментував скандал
Виконавець ролі Зеленського-Залужного Сергій Гринін, художник-постановник Петро Богомазов і режисер Іван Уривський
фото: glavcom.ua

Уривський відреагував на хвилю хейту та обурення щодо цензурування комедії у Театрі на Подолі

Український театральний режисер Іван Уривський відреагував на скандал довкола зміни прізвища одного з героїв вистави за пʼєсою «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого через суголосність з прізвищем президента України Володимира Зеленського. Уривський після хвилі хейту та обурення від українців щодо цензурування комедії, прем'єра якої відбулася у столичному Театрі на Подолі, прокоментував ситуацію. Він спробував виправдати заміну прізвища економа Зеленського, який у виставі став Залуським.

Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
Як зазначають у Театрі на Подолі, «Хазяїн» є однією з головних п’єс української драматургії та уособлює український менталітет: його переваги та недоліки
фото: glavcom.ua

«У виставі деякі персонажі обʼєднані в один, відповідно деякі прізвища змінені, бо не хотілось використовувати дешевий прийом і спекуляції на відомому прізвищі, щоб потішити глядача, та і в структурі вистави це виглядало б недоречно. Деякі персонажі взагалі відсутні, навіть жінки виконують чоловічі ролі. Немає елементів національних костюмів. Пʼєса сильно скорочена. Всі персонажі (особливо прізвища) пʼєси та вистави є вигаданими та не відповідають реальності і дійсності, не мають на меті когось образити чи скомпрометувати. А центральним персонажем є вівці, тому приходьте і робіть висновки самі!» – закликав режисер.

Зеленський став Залуським. Режисер, який перейменував героя твору Карпенка-Карого, прокоментував скандал фото 1

Нагадаємо, у новій постановці за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність. Проте Театр на Подолі цензурував комедію Карпенка-Карого через Зеленського. На це першим звернув увагу головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний, який був на премʼєрі вистави.

Сергій Гринін у ролі економа Залуського
Сергій Гринін у ролі економа Залуського
фото з відкритих джерел

У комедії є не дуже вправний економ з прізвищем Зеленський: у творі він скаржиться на підлеглих йому «холопів», що «силу мають» та боїться, що вони «можуть наговорити зайве». У новій постановці у Театрі на Подолі за версією режисера Івана Уривського події «Хазяїна» перенесені у сучасність, і Зеленський тут уже став Залуським. Його роль на прем'єрних показах зіграв актор Сергій Гринін.

За останніми даними, вже у другий прем'єрний день у виставі не звучало прізвище Залуський, економа Зеленського називали на сцені лише за іменем, свідчать глядачі, які потрапили до Театру на Подолі 27 листопада.

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Теги: театр скандал вистава Іван Уривський

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