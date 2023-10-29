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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Україна могла б зайняти місця Угорщини в ЄС та Туреччини в НАТО

glavcom.ua
Ідея та перспектива «розміну» геополітичними фігурами на Великій шахівниці цілком можлива

Весь світ почав рухатися – все змінюється, навіть ЄС і НАТО

Один американський конгресмен Рік Скот, республіканець від Флориди, страшенно обурився відверто прохамасівській позиції президента Туреччини Ердогана і в гніві запропонував вигнати Туреччину з НАТО. Звісно, це не спільна позиція Конгресу, але політичний факт.

У Європі назріває інший скандал. У Будапешті прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що ЄС – це жалюгідна пародія на СРСР. У відповідь на знущальне порівняння прем'єра Орбана сучасного Європейського співтовариства з невдалою моделлю Радянського союзу глава європейської дипломатії Боррель заявив, що Угорщину в Євросоюзі ніхто не особливо тримає і натякнув на можливу європейську самотність Угорщини.

Звичайно, ніхто не виганятиме Туреччину з НАТО, а Угорщину з ЄС, адже можливий лише добровільний вихід, але тема цікава для України.

Якщо події розвиватимуться досить швидко, звільниться одне місце в ЄС та одне місце в НАТО. Таким чином, без жодного «розширення» НАТО чи ЄС Україна могла б зайняти місце Угорщини в Європейському співтоваристві та місце Туреччини в НАТО. Такий «розмін фігур» міг би зміцнити НАТО та ЄС. А після неминучої поразки Кремля в російсько-українській війні Туреччина та Угорщина нікуди не поділися б зі своїх місць.

Зрозуміло, що цього не буде, бо коли Угорщина та Туреччина отримають нове політичне керівництво, ці країни не шукатимуть дружби з путінською Росією, яка програла, яка заохочує Орбана та Ердогана на опортуністичну та гібридну політику щодо НАТО та ЄС.

Але сама ідея та перспектива такого «розміну» геополітичними фігурами на Великій шахівниці цілком можлива. Весь світ почав рухатися – все змінюється, навіть ЄС і НАТО.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина міністр Угорщина скандал НАТО Європейський союз

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