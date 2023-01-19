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Русняві зомбі: вийшов мультяшний відеокліп на хіт "Летять бомблять"

Катерина Соколова
glavcom.ua
Русняві зомбі: вийшов мультяшний відеокліп на хіт
Нова пісня вже набула популярності на радіо, тепер вийшов "знущальний" кліп

Український виконавець Andre Kriche випустив відеороботу на пісню "Летять Бомблять" у вигляді патріотично-хайпового мультфільму

Яскравий представник українського шоу-бізнесу, співак Andre Kriche, який нещодавно випустив свій перший хіт «Летять Бомлять», презентує дебютний кліп. Пісню вже активно ротують топові українські радіостанції, а також використовує Національна Гвардія України та наші бійці з ЗСУ.

«Я відчув потребу допомагати Україні та нашим славним ЗСУ не лише благодійними та волонтерськими вчинками, але і через призму музики. Я хочу, аби хлопці з передової могли заряджатись енергією та позитивним настроєм. Тепер можна не лише слухати пісню, а і переглядати мій перший кліп», - поділився Andre Kriche.

Дивимось:

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Aнімований кліп виконавець підготував у тандемі з продюсером Лілією Кіш. У відео співака підтримали відомий маг Євген Поляков і композитор Дмитро Криворотов.

«Я проти банальних та стандартних кліпів.  Я хотів якогось новаторства та новизни, тому зробив анімований кліп. Літав на дронах, виганяв москаля, бомбив Росію – все це ви побачите у новому відео», - Andre Kriche.

Andre Kriche - український телеведучий, який співпрацював з багатьма українськими артистами, такими, як: MOZGI, Павло Зібров, Дядя Жора, TAYANNA, Positiff та інші. 3 початком повномасштабної війни пірнув у творчу діяльність та записав свій перший хіт, надихнувшись незламністю українського народу.

Співак Andre Kriche знущається над російськими вояками у новому кліпі
Співак Andre Kriche знущається над російськими вояками у новому кліпі
фото: прес-служба артиста

 

 

Теги: прем'єра кліпа Andre Kriche

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