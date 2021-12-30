Сьогодні день народження святкує Ірма Вітовська: найяскравіше з біграфії (фото)

Найбільшим тріумфом акторки є фільм «Мої думки тихі»

«Талановита людина – талановита в усьому»: це точно про Ірму Вітовську-Ванцу. Вона не тільки грає в театрі та кіно, а і є ще й продюсеркою, громадською діячкою в сфері культури, мамою та дружиною.

Народилась акторка в Івано-Франківську. Коріння батька Ірми походить із села Медуха Галицького району Івано-Франківської області. Прадід по материнській лінії у Ірми – росіянин, а його дружина – латишка.

Ірма мріяла стати археологом, але відвідування театрального гуртка при Палаці піонерів у Івано-Франківську і невдалі спроби вступити до Прикарпатського інституту ім. Стефаника схилили її до акторської професії. Ірма вступила до Львівського державного музичного інституту за спеціальністю «Актриса драматичного театру» (курс народного артиста України Богдана Козака). Після випуску почала кар'єру в «Молодому театрі», де працює по сьогодні.

У розквіт своєї кар'єри кіноактриси Ірму Вітовську-Ванцу можна було побачити в таких грандіозних проєктах, як «Леся+Рома», «Тато напрокат», «Криве дзеркало душі», «Нюхач», «Останній москаль» та багато інших. Відзначилась пані Ірма і як телеведуча. Вела «Шлюбні ігри» на каналі ICTV; «Народна Зірка» – ТРК «Україна»; «Мій малюк зможе» та «Маленькі гіганти» – 1+1. Брала участь у проєкті «Шоумастгоон» на Новому каналі.

Ірма Вітовська-Ванца за свою плідну працю була і гідно винагороджена. Акторка отримала чимало національних премій та нагород в сфері кіно і театру, та найбільшим тріумфом її кар'єри є фільм «Мої думки тихі». За нього вона ставала лауреаткою національної премії з кіномистецтва «Золота дзиґа» (найкращій акторці 2019 року) та театральної премії «Київська пектораль»; визнана найкращою акторкою національної премії від кінокритиків «Кіноколо» та є володаркою «Золотого Дюку» Одеського міжнародного кінофестивалю 2019 року за найкращу акторську роботу.

Ірма Вітовська-Ванца також є активною громадською діячкою, відстоює реформи у сфері культури. Вона учасниця міжнародних театральних та кінофестивалів, декілька років поспіль входить у список відомих митців та громадських діячів за версіями видань «НВ» та «Фокус». В 2020 року стала лауреаткою преміі «Київ» їм. Івана Миколайчука за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва.

На запитання «Що для вас щастя?», пані Ірма відповіла: «Вважаю, що я щаслива. Здорова, руки-ноги на місці — що ще треба? Щоб бути щасливим, треба жити у гармонії з собою. Навіть коли настає депресія, треба їй віддаватися».

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