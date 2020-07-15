Сорочинський ярмарок не відбудеться через Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сорочинський ярмарок не відбудеться через Covid-19

Це вперше за історію фестивалю

Цьогорічний національний Сорочинський ярмарок у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області не відбудеться - вперше за свою історію.

Таке рішення ухвалили організатори заходу, повідомляє пресслужба ТОВ «Сорочинський ярмарок».

«Організатор національного Сорочинського ярмарку — ТОВ «Сорочинський ярмарок» інформує потенційних учасників та гостей про те, що нами прийнято рішення про не проведення цьогорічного Сорочинського ярмарку саме в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області» — повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що попри те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на Covid-19 наразі є стабілізованою, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, «політика подвійних стандартів щодо національного Сорочинського ярмарку продовжується, і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо».

«До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, що розпочали збір підписів проти проведення ярмарку та планують повторення подій «новосанжарського синдрому« в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходу, який має багатовікову історію і який наше товариство готує і проводить з 1999 року», — зазначили в пресслужбі.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.