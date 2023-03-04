Стендап-комік втік з України під час війни: Мінкульт відреагував

Андрій Щегель заявив про втечу з України під час повномасштабної війни

Міністерство культури буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України

Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка та учасника подкасту Srakadupa Андрія Щегеля, який заявив про втечу з України під час повномасштабної війни. У Мінкульті його дії назвали неприпустимим. Про це йдеться на сайті міністерства.

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«Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави», – ідеться у повідомленні.

Там також заявили, аби запобігти подібним ситуаціям, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

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«Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців», – ідеться у заяві.

Раніше стендап-комік та учасник підкасту Srakadupa Андрій Щегель в інтерв'ю тележурналісту Роману Скрипіну для його ютуб-каналу «16+» зізнався, що виїхав з України.

Раніше «Главком» писав, що музикант Володимир Дантес гнівно звернувся до колег, які отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися.