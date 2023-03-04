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Стендап-комік втік з України під час війни: Мінкульт відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стендап-комік втік з України під час війни: Мінкульт відреагував
Андрій Щегель заявив про втечу з України під час повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Міністерство культури буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України

Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на інтерв’ю українського стендап-коміка та учасника подкасту Srakadupa Андрія Щегеля, який заявив про втечу з України під час повномасштабної війни. У Мінкульті його дії назвали неприпустимим. Про це йдеться на сайті міністерства.

«Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл. Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави», – ідеться у повідомленні.

Там також заявили, аби запобігти подібним ситуаціям, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

«Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців», – ідеться у заяві.

Раніше стендап-комік та учасник підкасту Srakadupa Андрій Щегель в інтерв'ю тележурналісту Роману Скрипіну для його ютуб-каналу «16+» зізнався, що виїхав з України.

Раніше «Главком» писав, що музикант Володимир Дантес гнівно звернувся до колег, які отримали дозвіл на виїзд за кордон і не повернулися.

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Теги: Мінкульт кордон Андрій Данилко стендап Володимир Дантес музикант

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