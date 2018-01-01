Сторіччя легенди: Українське телебачення покаже фільм про хірурга Шалімова

З ім'ям Олександра Шалімова пов'язаний, зокрема, розвиток мікрохірургії в Україні

Завтра, 20-го січня, одному з найвизначніших хірургів України Олександру Шалімову виповнилося б 100 років. На цей день про засновника української школи хірургії запланована прем’єра документального фільму «Шалімов. Сто років як один день». [READ_MORE] Шалімов свого часу запровадив нові методи операцій при захворюваннях



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Фото надано прес-службою ТК "Інтер" Хірург Олександр Шалімов

З ім'ям Олександра Шалімова пов'язаний, зокрема, розвиток мікрохірургії в Україні

Завтра, 20-го січня, одному з найвизначніших хірургів України Олександру Шалімову виповнилося б 100 років. На цей день про засновника української школи хірургії запланована прем’єра документального фільму «Шалімов. Сто років як один день».

Шалімов свого часу запровадив нові методи операцій при захворюваннях органів травлення, серця, судин, онкологічних захворюваннях. З його ім'ям пов'язаний розвиток мікрохірургії в нашій країні. Він першим став оперувати на підшлунковій залозі, провів першу вдалу пересадку підшлункової хворому на діабет. Першу в Україні операцію з пересадки серця підготував теж саме він. На рахунку Олександра Шалімова – понад 40 тисяч операцій, 830 наукових робіт і 112 винаходів. Він виховав цілу плеяду учнів – хірургів «вищої ліги».

Команда, яка працювала над створеням фільму, відновила режим дня видатного хірурга завдяки спогадам його сина Віктора, а також його учнів і колег, співробітників Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова. У проекті використані кадри архівного відео — уривки одного з найбільш докладних інтерв'ю хірурга. Журналісти розшукали пацієнтів Олександра Шалімова, які сьогодні живі завдяки його професіоналізму.

Фільм вийде в ефір 20 січня о 9:15 на телеканалі «Інтер».