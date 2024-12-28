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У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд
Відбулося дійство із благословення преосвященного Єпископа Феогноста
фото: Чернівецька міська рада/Facebook

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення та вручили учасникам і організаторам відповідний сертифікат

У Чернівцях встановлено світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки «На різдвяні свята всі ся радуймо!». 28 грудня у обласному музеї народної архітектури та побуту її заспівало 1356 осіб. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Чернівецько-Буковинської Єпархії Православної церкви України.

У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд фото 1

Відбулося дійство із благословення преосвященного Єпископа Феогноста.

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення та вручили учасникам і організаторам відповідний сертифікат. Захід став не лише значущою подією для Чернівців, а й символом єдності та різдвяної радості.

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Раніше «Главком» склав підбірку із десяти популярних як зарубіжних, так і українських фільмів, які варті уваги напередодні Різдва чи Нового року.

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Теги: книги свята музеї рекорд Різдвяні свята сертифікат

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