У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення та вручили учасникам і організаторам відповідний сертифікат

У Чернівцях встановлено світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки «На різдвяні свята всі ся радуймо!». 28 грудня у обласному музеї народної архітектури та побуту її заспівало 1356 осіб. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Чернівецько-Буковинської Єпархії Православної церкви України.

Відбулося дійство із благословення преосвященного Єпископа Феогноста.

Представники Книги світових рекордів офіційно зафіксували досягнення та вручили учасникам і організаторам відповідний сертифікат. Захід став не лише значущою подією для Чернівців, а й символом єдності та різдвяної радості.

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