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Одеський плавець встановив національний рекорд на чемпіонаті світу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Одеський плавець встановив національний рекорд на чемпіонаті світу
Одеський плавець встановив національний рекорд на чемпіонаті світу
фото: Одеська міська рада

Вихованець тренерів Олександри Курбанової та Вадима Пенязенка покращив свій рекорд, який встановив на чемпіонаті Європи в Румунії у 2023 році

На чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, який наразі триває в Будапешті, вихованець Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Динамо» з плавання Вадим Науменко вийшов у півфінал. Про це пише Одеська міська рада.

На дистанції 200 метрів комплексним стилем у кваліфікації він також зміг побити національний рекорд – фінішував за 1:55.35 хвилини.

Вихованець тренерів Олександри Курбанової та Вадима Пенязенка покращив свій рекорд, який встановив на чемпіонаті Європи в Румунії у 2023 році.

Дистанцію 100 метрів комплексним стилем 21-річний одесит Вадим Науменко здолав сьогодні за 53,07 секунди. Це 14-й загальний час, який дав змогу потрапити до числа 16 півфіналістів.

Крім того, одеський плавець побив встановлений ще 11 грудня 2005 року на чемпіонаті Європи в Трієсті (Італія) національний рекорд Олега Лісогора.

Нагадаємо, що одеські скелелази здобули медалі на Кубку України. Одесу на змаганнях представляли вихованці Одеської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі скелелазіння та Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць».

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Теги: спорт плавання рекорд медалі

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