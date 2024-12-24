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Різдвяна колядка прозвучала у столичному торговельному центрі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Різдвяна колядка прозвучала у столичному торговельному центрі (відео)
фото: скріншот з відео

Співаки виконали колядки, даруючи відвідувачам торговельного центру атмосферу свята та тепла

В одному зі столичних торговельних центрів у Святвечір прозвучали колядки у виконанні самодіяльних артистів. Відео з виступу вже шириться соцмережами.

Співаки виконали популярні українські колядки, даруючи відвідувачам атмосферу свята та тепла.

Українські колядки, які лунали в торговельному центрі, нагадали присутнім про важливість збереження традицій та святкового настрою навіть під час війни.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Різдва Христового. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.

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Теги: Різдвяні свята Київ пісня

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