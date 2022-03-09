Стали відомі імена лауреатів Шевченківської премії

Розмір премії в 2022 році становить 397 тис. грн

Сьогодні, 9 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив переможців. Відповідний указ вийшов на сайті Президента України.

У номінації «Кіномистецтво» перемогла режисерка Катерина Горностай з фільмом «Стоп-Земля».

У номінації «Літературознавство і мистецтвознавство» переміг Григорій Грабович з циклом статей «Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм».

У номінації «Література» за роман «Доця» премію отримала Тамара Горіха Зерня

У номінації «Візуальне мистецтво» премію отримав митець Микита Кадан з персональною виставкою «Камінь б’є камінь» та Тіберій Сільваші за інсталяцію «Крила».

У номінації «Журналістика, публіцистика» переміг Микола Рябчук за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї».

У номінації «Театральне мистецтво» премію отримала Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

Шевченківська премія — найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Конкурс премії складається з трьох турів, на кожному етапі списки номінантів скорочуються. У третьому турі визначаються переможці, яких оголошують 9 березня. Розмір премії в 2022 році становить 397 тис. грн