Художник Іван Марчук відзначає 86-річчя: історія його творчого шляху

Один з найвідоміших українських художників сучасності Іван Марчук 12 травня відзначає день народження

Сьогодні, 12 травня, свій 86-й день народження відзначає один з найвідоміших українських художників сучасності Іван Марчук. Він не просто створив тисячі полотен, а винайшов власну техніку – пльонтанізм. Торік, напередодні дня народження художника, з'явився президентський указ про створення у столиці культурного музейно-виставкового центру Івана Марчука.

Від гоніння до світового визнання: життєвий шлях Івана Марчука

Митець почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці. Та найбільше він проявився під час навчання в інституті: тоді Марчук долучився до підпільної школи, що створив у 1959 році його викладач Карл Звіринський, який знайомив молодь із досягненнями світової культури та замовчуваною історією України.

У другій половині 1960-х років художник переїхав зі Львова до Києва, де влаштувався художником в Інститут надтвердих матеріалів НАН України, а згодом працював на Київському комбінаті монументально-декоративного мистецтва. У той час там панувала ідеологія радянської мистецької одноманітності. Тож паралельно Марчук малював те, що йому справді було цікаво, працюючи на два фронти – офіційний і підпільний.

Через це радянська влада воліла знищити Марчука як творчу одиницю: не тільки замовчувала його, а й вдавалася до радикальніших дій, зокрема й погроз та утисків з боку КДБ. У 1970-х комітет державної безпеки домігся свого: творчість українського митця була під негласною забороною понад 17 років.

Наприкінці 1980 років митець виїхав з Радянського Союзу. Він жив в Канаді, Австралії й США, а 2011-го остаточно повернувся до України. Постійна зміна місця проживання суттєво вплинула на формування творчого методу Марчука. Нині художник працює в унікальній техніці, яку створив сам. Назва «пльонтанізм» означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи.

Свою творчість художник розділяє на 13 циклів, кожен має назву та відрізняється за стилем від інших. У творчому доробку Марчука – майже п'ять тисяч робіт. Він також вважається одним з найдорожчих українських художників: картини митця коштують десятки тисяч доларів. Його роботи високо оцінив відомий у світі мистецтвознавець Роланд Пенроуз, дослідник творчості Пабло Пікассо.

Найвідоміші картини Івана Марчука

Іван Марчук. А навкруг Весна буяла

Іван Марчук. Реквієм

Іван Марчук. Остання зупинка

Нагадаємо, що на вулицях Одеси почали з'являтися незвичні графіті. На усіх намальовано котиків, які підтримують Україну. Автором цих робіт виявився одесит Ігор Матроскін. Він вже створив десятки малюнків по всьому місту.