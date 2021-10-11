Вакарчук відкрив меморіальну дошку батькові – ексміністру освіти (фото)

Іван Вакарчук – колишній ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та ексміністр освіти

На будівлі Львівського національного університету імені Івана Франка з’явилася меморіальна дошка, присвячена українському викладачеві, вченому та державному діячу, ексміністру освіти України Олександру Вакарчуку. Про це на своїй Facebook-сторінці написав син Олександра Вакарчука, музикант та громадський діяч, ексдепутат Верховної Ради Святослав Вакарчук.

«Сьогодні 360 років Львівському Національному Університету імені Івана Франка. В честь цієї дати у Львові за адресою вул. Драгоманова, 12 відкрили меморіальну таблицю присвячену Івану Вакарчуку – видатному фізику теоретику, багаторічному завкафедри теоретичної фізики, ректору університету, міністру освіти і науки України» написав Вакарчук-молодший.

Музикант подякував усім, хто долучився до цієї події.

«Дякую скульптору Володимиру Одрехівському та архітектору Володимиру Сколоздрі за гарну і щиру роботу. Велика честь мати такого тата. Велика честь і велика гордість!», – підсумував Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, український артист Святослав Вакарчук під час концерту у Львові вперше прокоментував народження сина Івана.

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