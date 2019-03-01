Українець посів перше місце на престижному конкурсі артистів балету в Берліні



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Соліст балету «Схід Опера» Владислав Босенко Фото: Укрінформ

До складу журі Tanzolymp 2019 конкурсу входили представники провідних театрів опери та балету з різних країн світу

Соліст балету «Схід Опера» (новий бренд Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка) Владислав Босенко посів перше місце на міжнародному балетному конкурсі Tanzolymp 2019.

Босенко отримав перше місце і золоту медаль за виконання танцю Базиля з балету «Дон Кіхот», варіацій з балету «Полум'я Парижа» і танцювального номера Opression.

До складу журі конкурсу традиційно входять представники провідних театрів опери та балету з різних країн світу. Цього року в журі були представлені майстри з Франції, Німеччини, Бельгії, Грузії, Бразилії, України, Португалії, Китаю, Південної Кореї, Росії, Швейцарії.

Зокрема, до складу журі увійшли Ніна Ананіашвілі з Тбіліського театру опери та балету, зірка балету Паризької опери Agnes Letestu, художній керівник Королівської балетної школи Антверпена Nadia Deferm, директор Берлінської опери Johannes Öhman, легенда радянського балету Володимир Васильєв, зірки балету Національної опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов.

«Це був дуже цікавий конкурс, з великою кількістю учасників з різних країн і авторитетним журі. Звичайно, я дуже задоволений результатом, я довго йшов до цього конкурсу, і відчуваю, що він стане хорошим поштовхом для подальшого зростання», - заявив Босенко.

Джерело: zn,ua