Українка перемогла на всесвітньому поетичному конкурсі у Парижі

Вперше українка перемогла у престижному літературному конкурсі у Франції

У всесвітньому поетичному конкурсі Poésie en liberté п’ятнадцятирічна українська школярка Анна-Марія Баландіна та її твір Le Caricaturiste вибороли премію Deuxième Prix, повідомляє кореспондент «Главкома».

Такі престижні літературні «перегони» проводяться з 1998 року серед франкомовних навчальних закладів світу Міністерством освіти Франції та мерією Парижа.

До складу журі конкурсу входять справжні зірки літератури і мистецтва Франції. Наприклад, поети Жан-Марі Мюллер та Маттіас Вінсенот, всесвітньо відомий дослідник символізму П’єр Брюнель, співачка і переможниця Євробачення Ізабель Обре, актриси Майра Шмітт і Анн-Софі Солдаіні.

Призи переможцям конкурсу традиційно вручає мер п‘ятого округу столиці Франції в урочистій залі засідань біля Пантеону.

«Для мене є честю принести Україні та ліцеєві імені Анни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці в цьому конкурсі не перемагали», – сказала юна українка Анна-Марія Баландіна під час зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком.

Традиційно за результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка з віршами переможців, яку отримують усі без винятку бібліотеки Франції.