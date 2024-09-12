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Український культурний фонд очолить Анастасія Образцова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український культурний фонд очолить Анастасія Образцова
Образцова останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім – у сфері культури та креативних індустрій
фото з відкритих джерел

Образцова замінить на посаді Владислава Берковського, призначеного у 2021 році

 

Вчора, 11 вересня, відбувся другий етап конкурсу на виконавчого директора Українського культурного фонду, перемогу здобула Анастасія Образцова – директорка Українського центру культурних досліджень. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Також на посаду претендували:

  • заступниця першої директорки УКФ Юлії Федів та її наступника Владислава Берковського Ірина Осадча;
  • продюсерка телеканалу СТБ Юлія Федець;
  • політик та громадська діячка Галина Єрко.

Образцова останні 11 років працювала в державному секторі, з них вісім – у сфері культури та креативних індустрій. У 2016–2023 роках вона обіймала керівні посади в Міністерстві культури (керівниця сектору креативних індустрій, керівниця експертної групи з креативних індустрій, генеральна директорка директорату креативних індустрій, виконувачка обовʼязків директора директорату культури та мистецтв), а 2023 року очолила Український центр культурних досліджень.

Нова керівниця фонду приступить до роботи після підписання контракту з міністерством.

Нагадаємо, головою наглядової ради Українського культурного фонду було призначено Наталію Кривду.

Як повідомлялося, 9 лютого Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило новий склад наглядової ради УКФ. 4 березня наглядова рада УКФ запропонувала три кандидатури на посаду глави фонду, серед яких: колишня заступниця міністра культури (2022-2023 роки) Галина Григоренко, колишня заступниця міністра культури (2019-2020 роки) Ірина Подоляк і сама Наталія Кривда.

Раніше президент Володимир Зеленський обрав представників до наглядової ради Українського культурного фонду за своєю квотою.

До слова, засновниця та музична директорка колективу Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон стала головною диригенткою провідного камерного оркестру України – Національного ансамблю солістів «Київська камерата».

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Теги: Мінкульт культура Міністерство культури

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