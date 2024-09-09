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Уряд змінив назви двох міністерств

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд змінив назви двох міністерств
Кабінет міністрів змінив назви двох міністерств
фото з відкритих джерел

Міністерство культури та інформаційної політики України буде перейменоване на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

 Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це стало відомо із постанови № 1028.

Уряд постановив перейменувати:

  • Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
  • Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Призначення підтримали 252 народні депутати.

Як відомо, в липні минулого року Верховна Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він керував Мінкультом понад три роки, з червня 2020-го, і весь цей період супроводжувався скандалами у культурному середовищі. З 28 липня 2023 року й до призначення Точицького т.в.о. міністра культури та інформаційної політики був Ростислав Карандєєв.

Колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв підбив підсумки своєї діяльності на посаді, попрощався і зняв вивіску міністерства. До відома, ексочільник відомства зняв вивіску, бо міністерство матиме знову нову назву. У 2020 році відомство отримало назву – Міністерство культури та інформаційної політики України. Це відображає нову роль міністерства в умовах сучасної інформаційної війни та пропаганди. Окрім традиційної ролі в культурі, міністерство стало відповідальним за інформаційну політику держави, зокрема захист від дезінформації, розвиток державної комунікації та підвищення інформаційної безпеки країни.

А у 2024 – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Відомство було перейменовано, щоб «посилити боротьбу з дезінформацією».

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Теги: уряд Мінкульт Міністерство культури

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