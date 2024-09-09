Уряд змінив назви двох міністерств
Міністерство культури та інформаційної політики України буде перейменоване на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Кабінет міністрів ухвалив постанову про перейменування Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це стало відомо із постанови № 1028.
Уряд постановив перейменувати:
- Міністерство культури та інформаційної політики України на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України;
- Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.
Нагадаємо, що Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Призначення підтримали 252 народні депутати.
Як відомо, в липні минулого року Верховна Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він керував Мінкультом понад три роки, з червня 2020-го, і весь цей період супроводжувався скандалами у культурному середовищі. З 28 липня 2023 року й до призначення Точицького т.в.о. міністра культури та інформаційної політики був Ростислав Карандєєв.
Колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв підбив підсумки своєї діяльності на посаді, попрощався і зняв вивіску міністерства. До відома, ексочільник відомства зняв вивіску, бо міністерство матиме знову нову назву. У 2020 році відомство отримало назву – Міністерство культури та інформаційної політики України. Це відображає нову роль міністерства в умовах сучасної інформаційної війни та пропаганди. Окрім традиційної ролі в культурі, міністерство стало відповідальним за інформаційну політику держави, зокрема захист від дезінформації, розвиток державної комунікації та підвищення інформаційної безпеки країни.
А у 2024 – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Відомство було перейменовано, щоб «посилити боротьбу з дезінформацією».
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