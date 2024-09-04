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Фракція «Слуга народу» погодила із Зеленським дев’ять кандидатур нових міністрів – Арахамія

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фракція «Слуга народу» погодила із Зеленським дев’ять кандидатур нових міністрів – Арахамія
Арахамія: «Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців»
фото з відкритих джерел

За словами Арахамії, на посаду глави МЗС пропонується кандидатура першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги

На засіданні фракції «Слуга народу» за участю президента України Володимира Зеленського було погоджено дев'ять кандидатур нових міністрів. Про це повідомив керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Арахамії, га засідання фракції «Слуги народу» напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:

  • МЗС – Андрій Сибіга.
  • Мінрегіон-віцепремʼєр – Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.
  • Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції – Ольга Стефанішина.
  • Мінвет – Наталія Калмикова.
  • Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.
  • Мінагро – Віталій Коваль.
  • Мінмолоді – Матвій Бідний.
  • Мінекології – Світлана Гринчук.
  • Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.
  • Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника Офісу президента

«Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити», – підсумував Арахамія. 

Нагадаємо, Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук вже повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака. Про це Ірина Верещук повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

Сьогодні, 4 вересня, депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Рішення підтримали 249 народні обранці. Варто зауважити, що коли Малюска виходив на трибуну Ради, його зустрічали потужними оплесками.

Також Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Він очолював посаду з 2022 року. Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів.

На сьогоднішньому засіданні ВР депутати також підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів. 

На засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Звільнення Камишіна підтримали 243 народних депутати.

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Теги: Кабмін Герман Сметанін Олександр Камишін Віталій Коваль Андрій Сибіга Ольга Стефанішина звільнення Ірина Верещук Офіс президента Давид Арахамія влада уряд Мінекології Верховна Рада Міністерство культури

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