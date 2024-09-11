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Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка
Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями
фото з відкритих джерел

Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та про комітет премії. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №626/2024 про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відповідно до нього затверджені положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка та положення про комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Указом також визнані такими, що втратили чинність, попередні укази про питання Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Національна премія України імені Тараса Шевченка є державною нагородою України за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, які є «вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення та демократизацію українського суспільства».

Зазначається, що національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Присудження премії людині, яка є лауреатом цієї премії, вдруге не провадиться. Так само воно не може бути проведено посмертно.

Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями:

  • література
  • літературознавство і мистецтвознавство
  • публіцистика і журналістика
  • музичне мистецтво
  • театральне мистецтво
  • кіномистецтво
  • візуальні мистецтва
  • декоративно-прикладне мистецтво.

Національна премія присуджується творцям (авторам, виконавцям) нових оригінальних творів, опублікованих (випущених у світ) протягом останніх п'яти років (але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття Національної премії). На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті монографічні наукові дослідження, підручники, посібники, альбоми-каталоги.

Присудження Національної премії провадиться Указом Президента України. Указ Президента України про присудження Національної премії оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії.

Нагадаєємо, команда стрічки «Тарас. Повернення тиснула на членів Шевченківського комітету після того, коли не пройшла у наступний тур відбору лауреатів премії. Про це він повідомив голова Шевченківського комітету Євген Нищук.

Раніше на сайті Національної спілки кінематографістів оприлюднили заяву про те, що команда фільму «Тарас. Повернення» розгорнула «потужну пропагандистську кампанію з метою дискредитації кінострічки «Памфір» і її режисера».

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Теги: Шевченківська премія премія Володимир Зеленський мистецтво

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