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Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика
Іноземні пісні займають чималу частку в українських рейтингах
фото з відкритих джерел

Українські пісні суттєво лідирують лише на YouTube Music Top та Apple Music Top

На стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%. У той час як українська музика переважає з невеликим відривом – 39%. Статистику опублікував музичний проєкт bezodnya.music.

Середнє значення в чартах станом на початок вересня 2024 року:

  • 39% українські пісні;
  • 34% іноземні пісні;
  • 26% російські пісні.
Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика фото 1

Нагадаємо, у січні огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня оголосила три тендери щодо дослідження у сфері міжнаціональних відносин та ідентифікації мовних, етнічних, релігійних ідентичностей громадян України.

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Теги: музика статистика культура пісня

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