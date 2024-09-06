Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика

Українські пісні суттєво лідирують лише на YouTube Music Top та Apple Music Top

На стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%. У той час як українська музика переважає з невеликим відривом – 39%. Статистику опублікував музичний проєкт bezodnya.music.

Середнє значення в чартах станом на початок вересня 2024 року:

39% українські пісні;

34% іноземні пісні;

26% російські пісні.

Нагадаємо, у січні огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня оголосила три тендери щодо дослідження у сфері міжнаціональних відносин та ідентифікації мовних, етнічних, релігійних ідентичностей громадян України.