Російська музика в чартах наздоганяє українську? Шокуюча статистика
Українські пісні суттєво лідирують лише на YouTube Music Top та Apple Music Top
На стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%. У той час як українська музика переважає з невеликим відривом – 39%. Статистику опублікував музичний проєкт bezodnya.music.
Середнє значення в чартах станом на початок вересня 2024 року:
- 39% українські пісні;
- 34% іноземні пісні;
- 26% російські пісні.
Нагадаємо, у січні огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні.
До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 8 липня оголосила три тендери щодо дослідження у сфері міжнаціональних відносин та ідентифікації мовних, етнічних, релігійних ідентичностей громадян України.
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