Митці, які не повернулися з-за кордону: з’явився список зіркових утікачів
Більшість артистів опинилися за кордоном, бо виїхали у службове відрядження за сприяння Міністерства культури України
Більше десятка українських зірок після повномасштабного вторгнення перетнули кордон і не повертаються на Батьківщину. Проєкт «Телебачення Торонто» склав список артистів призовного віку, котрі покинули Україну.
- Андрій Щегель
- Олексій Печій
- Богдан Юсипчук
- Потап
- Hardkiss
- 0%Mercury
- Quest Pistols
- Stoned Jesus
- Jinjer
- Space of Variations
- Sinoptik
- Koloah
- Микола Рідний
- Стас Жирков
Більшість цих артистів опинилися за кордоном, бо виїхали у службове відрядження за сприяння Міністерства культури України. Однак коли «Телебачення Торонто» звернулося до відомства за роз’ясненням, там відповіли – за фактично втечу зірок відповідальності не несуть.
«Міністерство культури та інформаційної політики України може звертатися до Державної прикордонної служби з проханням сприяти виїзду за межі державного кордону України окремим митцям, мистецьким колективам, також представникам у сфері медіа, за умови надання необхідного переліку матеріалів та документів. Надання дозволів для виїзду за кордон належить до повноважень Державної прикордонної служби», – сказано у відповіді на запит.
У Держприкордонслужбі, своєю чергою, відповіли, що не зобов’язані контролювати перевищення строків перебування осіб за кордоном та неповернення їх в Україну.
До слова, українська співачка Оля Полякова шокувала розповіддю про те, як співак Олег Винник начебто кинув її на чималі гроші та просто зник. Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек «Длинноногое счастье». Виконавці встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було €150 тис.
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