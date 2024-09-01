Митці, які не повернулися з-за кордону: з’явився список зіркових утікачів

Потап перебуває за кордоном, однак заявив, що заочно вступив у ТРО

Більшість артистів опинилися за кордоном, бо виїхали у службове відрядження за сприяння Міністерства культури України

Більше десятка українських зірок після повномасштабного вторгнення перетнули кордон і не повертаються на Батьківщину. Проєкт «Телебачення Торонто» склав список артистів призовного віку, котрі покинули Україну.

Андрій Щегель

Олексій Печій

Богдан Юсипчук

Потап

Hardkiss

0%Mercury

Quest Pistols

Stoned Jesus

Jinjer

Space of Variations

Sinoptik

Koloah

Микола Рідний

Стас Жирков

Більшість цих артистів опинилися за кордоном, бо виїхали у службове відрядження за сприяння Міністерства культури України. Однак коли «Телебачення Торонто» звернулося до відомства за роз’ясненням, там відповіли – за фактично втечу зірок відповідальності не несуть.

«Міністерство культури та інформаційної політики України може звертатися до Державної прикордонної служби з проханням сприяти виїзду за межі державного кордону України окремим митцям, мистецьким колективам, також представникам у сфері медіа, за умови надання необхідного переліку матеріалів та документів. Надання дозволів для виїзду за кордон належить до повноважень Державної прикордонної служби», – сказано у відповіді на запит.

У Держприкордонслужбі, своєю чергою, відповіли, що не зобов’язані контролювати перевищення строків перебування осіб за кордоном та неповернення їх в Україну.

До слова, українська співачка Оля Полякова шокувала розповіддю про те, як співак Олег Винник начебто кинув її на чималі гроші та просто зник. Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек «Длинноногое счастье». Виконавці встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала велика компанія в обмін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було €150 тис.