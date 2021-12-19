В Україні пройде всього один відбірковий прямий ефір на Євробачення-2022

Відразу пройде фінал конкурсу

В Україні в 2022 році замість традиційних трьох відбіркових етапів на Євробачення, пройде всього один прямий ефір. Про це повідомили в Telegram-каналі «Євробачення України».

У 2022 році відбудеться всього один прямий ефір, а саме фінал конкурсу. У ньому візьмуть участь близько десяти артистів зі своїми композиціями.

Традиційно, відбір проходитиме в середині лютого.

Формат не буде відрізнятися від попередніх років. Результати будуть залежати від глядачів і журі.

Офіційні представники музичного конкурсу опублікували список країн, які дали згоду на участь у змаганні.

Змагатися в Італії буде 41 країна:

Австралія,

Австрія,

Азербайджан,

Албанія,

Вірменія,

Бельгія,

Болгарія,

Велика Британія,

Німеччина,

Греція,

Грузія,

Данія,

Ізраїль,

Ірландія,

Ісландія,

Іспанія,

Італія,

Кіпр,

Латвія,

Литва,

Мальта,

Молдова,

Нідерланди,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Росія,

Румунія,

Сан Марино,

Північна Македонія,

Сербія,

Словенія,

Україна,

Фінляндія,

Франція,

Хорватія,

Чорногорія,

Чехія,

Швейцарія,

Швеція

Естонія.

Білорусь від участі в Євробаченні-2022 відмовилася, а ось Вірменія, яка не брала участі в цьому році через військові дії, і Чорногорія, яка пропустили два попередні конкурси через складне фінансове становище, представлять себе на музичному змаганні.

До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення.