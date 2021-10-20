  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Євробачення–2022: з'явився список країн-учасниць

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З'явився список країн-учасниць Євробачення-2022 - Євробачення–2022: з'явився список країн-учасниць
    З'явився список країн-учасниць Євробачення-2022
    Фото з відкритих джерел

    Участь у музичному конкурсі візьме 41 країна. дві з них кілька років не з'являлися на сцені Євробачення

    Євробачення в 2022 році завдяки перемозі в музичному конкурсі групи Måneskin проходитиме в італійському Турині. Про це повідомила пресслужба конкурсу.

    Офіційні представники музичного конкурсу опублікували список країн, які дали згоду на участь у змаганні.

    Змагатися в Італії буде 41 країна:

    • Австралія,
    • Австрія,
    • Азербайджан,
    • Албанія,
    • Вірменія,
    • Бельгія,
    • Болгарія,
    • Велика Британія,
    • Німеччина,
    • Греція,
    • Грузія,
    • Данія,
    • Ізраїль,
    • Ірландія,
    • Ісландія,
    • Іспанія,
    • Італія,
    • Кіпр,
    • Латвія,
    • Литва,
    • Мальта,
    • Молдова,
    • Нідерланди,
    • Норвегія,
    • Польща,
    • Португалія,
    • Росія,
    • Румунія,
    • Сан Марино,
    • Північна Македонія,
    • Сербія,
    • Словенія,
    • Україна,
    • Фінляндія,
    • Франція,
    • Хорватія,
    • Чорногорія,
    • Чехія,
    • Швейцарія,
    • Швеція
    • Естонія.

    Білорусь від участі в Євробаченні-2022 відмовилася, а ось Вірменія, яка не брала участі в цьому році через військові дії, і Чорногорія, яка пропустили два попередні конкурси через складне фінансове становище, представлять себе на музичному змаганні.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

    До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення.

    Теги: Росія Євробачення Польща Німеччина Чорногорія Греція конкурс Чехія Ісландія Латвія Фінляндія Данія Іспанія Норвегія Сербія Болгарія Вірменія Хорватія Україна Instagram Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євробачення–2022: з'явився список країн-учасниць