Євробачення–2022: з'явився список країн-учасниць
Участь у музичному конкурсі візьме 41 країна. дві з них кілька років не з'являлися на сцені Євробачення
Євробачення в 2022 році завдяки перемозі в музичному конкурсі групи Måneskin проходитиме в італійському Турині. Про це повідомила пресслужба конкурсу.
Офіційні представники музичного конкурсу опублікували список країн, які дали згоду на участь у змаганні.
Змагатися в Італії буде 41 країна:
- Австралія,
- Австрія,
- Азербайджан,
- Албанія,
- Вірменія,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Велика Британія,
- Німеччина,
- Греція,
- Грузія,
- Данія,
- Ізраїль,
- Ірландія,
- Ісландія,
- Іспанія,
- Італія,
- Кіпр,
- Латвія,
- Литва,
- Мальта,
- Молдова,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Польща,
- Португалія,
- Росія,
- Румунія,
- Сан Марино,
- Північна Македонія,
- Сербія,
- Словенія,
- Україна,
- Фінляндія,
- Франція,
- Хорватія,
- Чорногорія,
- Чехія,
- Швейцарія,
- Швеція
- Естонія.
Білорусь від участі в Євробаченні-2022 відмовилася, а ось Вірменія, яка не брала участі в цьому році через військові дії, і Чорногорія, яка пропустили два попередні конкурси через складне фінансове становище, представлять себе на музичному змаганні.
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