В Україні розпочалися зйомки шпигунського трилера «Спадок брехні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Над фільмом працюватиме міжнародна команда фахівців

В Україні починається виробництво шпигунського трилера «Спадок брехні», повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

За даними Держкіно, режисером і автором сценарію українсько-британського проекту є Адріан Бол.

У стрічці йтиметься про колишнього оперативника ЦРУ США, який змушений знову взятися за зброю, щоб домогтися зізнання агента ФСБ та врятувати життя дочки.

Над фільмом працюватиме міжнародна команда фахівців – з України, Польщі, Італії та Великої Британії.

Завершити роботу над фільмом планують у 2020 році.

Як повідомлялося, участь у національному відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» візьмуть 6 українських фільмів.