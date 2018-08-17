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    Культура

    В Україні розпочалися зйомки шпигунського трилера «Спадок брехні»

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    В Україні розпочалися зйомки шпигунського трилера «Спадок брехні»

    Над фільмом працюватиме міжнародна команда фахівців

    В Україні починається виробництво шпигунського трилера «Спадок брехні», повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

    За даними Держкіно, режисером і автором сценарію українсько-британського проекту є Адріан Бол.

    У стрічці йтиметься про колишнього оперативника ЦРУ США, який змушений знову взятися за зброю, щоб домогтися зізнання агента ФСБ та врятувати життя дочки.

    Над фільмом працюватиме міжнародна команда фахівців – з України, Польщі, Італії та Великої Британії.

    Завершити роботу над фільмом планують у 2020 році.

    Як повідомлялося, участь у національному відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» візьмуть 6 українських фільмів.

    США ФСБ кіно ЦРУ культура
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