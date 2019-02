В Україні розпочинається відбір конкурсанта для участі у «Євробаченні»



Учасник, який цього року представлятиме Україну, виступить у першому півфіналі «Євробачення»

Ефіри Нацвідбору пройдуть 9, 16 та 23 лютого

Перший тур Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться 9 лютого у Києві. Прямий ефір першого півфіналу Національного відбору розпочнеться о 19:00 на телеканалах UA: Перший та СТБ.

Як відомо, у першому турі за право вийти у фінал відбору змагатимуться 8 учасників: гурт The Hypnotunez - лідер Гера Луїдзе, з піснею Hey; Letay - музикант Ілля Резніков, з піснею «Мила моя»; співачка Vera Kekelia - з піснею Wow; гурт ЦеШо - з піснею Hate; гурт YUKO - з піснею Galina Guliala; Maruv - співачка Анна Корсун, з піснею For you; гурт Brunettes Shoot Blondes - соліст Андрій Ковальов, з піснею Houston; Bahroma - фронтмен Роман Бахарєв, з піснею «Назавжди-Навсегда».

Другий півфінал Нацвідбору відбудеться 16 лютого. Хто з артистів представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі, стане відомо у фіналі Нацвідбору 23 лютого.

У журі національного конкурсу цього року - Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий - Сергій Притула.

«Євробачення -2019» відбудеться в Тель-Авіві. Гасло конкурсу - Dare to Dream (Дозволь собі мріяти). У конкурсі братимуть участь 42 країни.

Учасник, який цього року представлятиме Україну, виступить у першому півфіналі «Євробачення» 14 травня. Другий півфінал - 16 травня. Фінал відбудеться 18 травня.

Джерело: Укрінформ