На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення

Авторкою книги про війну в Україні є українка, яка народилася у Чехії

У Чехії аудіокнига українки Вікторії Кралько визнана найкращою на одному з мистецьких конкурсів. Книга містить записи телефонних розмов українців з початку повномасштабної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Radio Prague International.

Аудіокнигу «Дзвінки» створила українка за походженням, студентка Академії виконавських мистецтв у Празі Вікторія Кралько. У книзі збережені розмови українців, яких розділила війна. Також в ній наголошується на тому, що телефонні розмови для українців під час війни стали єдиним способом тримати контакт із рідними та близькими. Розмови українців чеською мовою озвучили актори з Чехії.

Аудіокнига «Дзвінки», чеською Hovory – була визнана найкращою на конкурсі, де ще брали участь 124 номінантів. Один із записів в аудіокнизі є розмовою між жінкою та захисником «Азовсталі». Вікторія Кралько зустріла цю жінку у Празі під час акції на підтримку полонених.

У Чехії на конкурсі найкращою аудіокнигою визнали книгу з розмовами українців на початку війни

«Дзвінки» передають неприкрашені історії людей у разючій звуковій формі. Сучасна мова і живе, по-акторськи точне, пластичне представлення дають проявитися силі людських емоцій… Телефонні дзвінки, тиша і довгі мовчання мають тут своє значення. Голос оповідача поєднує окремі історії, ставить їх у контекст і розширює рамки значення повідомлень і розмов. Це документ із глибокою силою свідоцтва», – висловилися про книгу українки журі конкурсу.

Вікторія Кралько навчається в Академії виконавських мистецтв на факультеті кіно й телебачення. Також дівчина вивчає звукове мистецтво. Авторка аудіокниги народилася у Чехії, але має українське походження, уся родина її батьків живе в Україні. А двоюрідні брати Вікторії Кралько стоять на захисті України. До слова, одна з героїнь аудіокниги є кумою авторки.

