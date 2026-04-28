На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
фото: naposlech.cz #audioknihy/Facebook

Авторкою книги про війну в Україні є українка, яка народилася у Чехії

У Чехії аудіокнига українки Вікторії Кралько визнана найкращою на одному з мистецьких конкурсів. Книга містить записи телефонних розмов українців з початку повномасштабної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Radio Prague International.

Аудіокнигу «Дзвінки» створила українка за походженням, студентка Академії виконавських мистецтв у Празі Вікторія Кралько. У книзі збережені розмови українців, яких розділила війна. Також в ній наголошується на тому, що телефонні розмови для українців під час війни стали єдиним способом тримати контакт із рідними та близькими. Розмови українців чеською мовою озвучили актори з Чехії.

Аудіокнига «Дзвінки», чеською Hovory – була визнана найкращою на конкурсі, де ще брали участь 124 номінантів. Один із записів в аудіокнизі є розмовою між жінкою та захисником «Азовсталі». Вікторія Кралько зустріла цю жінку у Празі під час акції на підтримку полонених.

фото: ČTK

«Дзвінки» передають неприкрашені історії людей у разючій звуковій формі. Сучасна мова і живе, по-акторськи точне, пластичне представлення дають проявитися силі людських емоцій… Телефонні дзвінки, тиша і довгі мовчання мають тут своє значення. Голос оповідача поєднує окремі історії, ставить їх у контекст і розширює рамки значення повідомлень і розмов. Це документ із глибокою силою свідоцтва», – висловилися про книгу українки журі конкурсу.

Вікторія Кралько навчається в Академії виконавських мистецтв на факультеті кіно й телебачення. Також дівчина вивчає звукове мистецтво. Авторка аудіокниги народилася у Чехії, але має українське походження, уся родина її батьків живе в Україні. А двоюрідні брати Вікторії Кралько стоять на захисті України. До слова, одна з героїнь аудіокниги є кумою авторки.

Нагадаємо, восьмирічний Ярослав Антонцев став фіналістом Всеукраїнського конкурсу від ЮНІСЕФ «Поезія заради миру». Його вірш увійшов до збірки від ЮНІСЕФ. Вірш Ярослава Антонцева, присвячений темі миру. Батько юного письменника стоїть на захисті країни ще з 2022 року, тож ця тема для нього важлива.
 

