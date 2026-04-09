«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом

Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» припинило співпрацю з правовласником Муракамі через суперечливі вимоги

Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» офіційно оголосило про припинення співпраці з правовласником творів японського письменника Харукі Муракамі. Через конфлікт видавництво вже відкликало з продажу роман «Кафка на пляжі», а роботу над іншими проєктами автора зупинено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву видавництва.

«Для нас було честю представляти твори пана Муракамі українським читачам. Ми вкладали максимум зусиль, щоб кожне видання відповідало тому високому рівню, на який заслуговує автор і наш читач. Книга «Кафка на пляжі» була анонсована, деякий час була в продажу, а потім ми були змушені відкликати тираж», – заявили у видавництві.

«Кафка на пляжі» вийшла друком у 2002 році, а її англійський переклад отримав Всесвітню премію фентезі наступного року. Сюжет розповідає історію 15-річного хлопця Кафки Тамура, який любить читати книжки. У книзі порушено теми музики як засобу спілкування, метафізики, снів, долі та підсвідомості.

Суть конфлікту

За інформацією видавництва, проблеми почалися на етапі погодження фінальних матеріалів. Відповідно до контракту, правовласник мав надати відповідь протягом 10 днів щодо тексту та 30 днів щодо обкладинки.

Проте запити видавництва залишалися без відповіді протягом 46 днів. Керуючись стандартною видавничою практикою, згідно з якою відсутність зауважень у визначений термін означає згоду, видавництво передало книгу до друку.

Несподівані претензії

Пізніше від правовласника надійшли зауваження, які стосувалися безпосередньо перекладацької команди. Зокрема, іноземна сторона висловила незадоволення тим, що над книгою працювало кілька фахівців, а не один.

Крім того, виникли претензії до віку українських перекладачів – правовласник вимагав, щоб це була людина «поважного віку» з великим доробком. У «Клубі Сімейного Дозвілля» таку позицію назвали дискримінаційною та неприйнятною.

«Вимоги щодо віку є неприйнятними. Наші перекладачі – це професіонали, яких ми обрали за їхніми компетенціями, а не за датою в паспорті», – зауважили у видавництві.

Після цього видавництво запропонувало кілька варіантів врегулювання ситуації, зокрема незалежну експертизу перекладу за власний кошт і відкритий діалог. Однак правовласник обрав шлях одностороннього припинення співпраці та відкликання прав.

«Наша мета була простою – зберегти партнерство і видати якісну книгу для українських читачів. На жаль, правовласник обрав інший шлях – одностороннє припинення співпраці та відкликання прав», – зазначили у видавництві.

Хто такий Харукі Муракамі

Харукі Муракамі – японський письменник, чиї твори перекладені понад 50 мовами світу.

Він народився Ашії, поблизу Кобе, але потім переїхав до Токіо, де вступив до Університету Васеда. Свій перший роман «Слухай пісню вітру» він опублікував у 1979 році, після того як сім років пропрацював власником невеликого джазового бару.

Серед його відомих текстів – романи «Норвезький ліс» , «Хроніка заводного птаха», «Кафка на пляжі» та «1Q84».

У 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення до України Муракамі підготував спеціальний випуск радіопрограми «Радіо Муракамі», в якій закликав до миру. У програмі під назвою «Музика, щоб зупинити війну» письменник представив близько десяти музичних творів, які закликали до припинення війни та «зосередження уваги на цінності життя».

