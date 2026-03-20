Книги, їжа та напої. «Укрзалізниця» розширила асортимент товарів у потягах

У застосунку УЗ можна замовити кашу з пармезаном, локшину, суп або гранолу

Під час купівлі квитка пасажири можуть замовити більше товарів

Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що для флагманських поїздів доступні фірмові дріпи (натуральна мелена кава, порційно запакована в одноразовий паперовий фільтр-пакет зі спеціальними «вушками»-тримачами – «Главком») – поштучно або у спеціальних наборах. До кави пасажири можуть замовити корисні солодощі, серед яких батончики, названі на честь потягів, доступні поштучно або у подарунковому наборі.

Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Крім того, невдовзі у поїздах з’являться смаколики і для собак, а також книги, які можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка та отримати прямо у купе. Таким чином, кожна поїздка стане ще більш комфортною та зручною для всіх пасажирів.

Нагадаємо, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.

Раніше стало відомо, що Державна аудиторська служба йде з перевіркою до «Укрзалізниці». Держаудитслужби Алла Басалаєва зазначила, що аудит розпочнеться 23 березня і триватиме до 1 липня. За цей час фахівці Держаудитслужби перевірять розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.