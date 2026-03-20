Книги, їжа та напої. «Укрзалізниця» розширила асортимент товарів у потягах

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У застосунку УЗ можна замовити кашу з пармезаном, локшину, суп або гранолу
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Під час купівлі квитка пасажири можуть замовити більше товарів

Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що для флагманських поїздів доступні фірмові дріпи (натуральна мелена кава, порційно запакована в одноразовий паперовий фільтр-пакет зі спеціальними «вушками»-тримачами – «Главком») – поштучно або у спеціальних наборах. До кави пасажири можуть замовити корисні солодощі, серед яких батончики, названі на честь потягів, доступні поштучно або у подарунковому наборі.

Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Крім того, невдовзі у поїздах з’являться смаколики і для собак, а також книги, які можна буде обрати разом із чаєм під час купівлі квитка та отримати прямо у купе. Таким чином, кожна поїздка стане ще більш комфортною та зручною для всіх пасажирів.

Нагадаємо, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.

Раніше стало відомо, що Державна аудиторська служба йде з перевіркою до «Укрзалізниці». Держаудитслужби Алла Басалаєва зазначила, що аудит розпочнеться 23 березня і триватиме до 1 липня. За цей час фахівці Держаудитслужби перевірять розрахунки «Укрзалізниці», яка звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти на пасажирські перевезення. Ідеться про 16 млрд грн дотації.

Бізнес

Книги, їжа та напої. «Укрзалізниця» розширила асортимент товарів у потягах
Антимонопольний комітет оштрафував «Нафтогаз Трейдінг» на понад 200 тис. грн
Борги на балансуючому ринку досягли рекордних показників – Український інститут майбутнього
У Європі не обмежують використання вагонів за віком: профільна асоціація звернулась до влади
Повернення старих прайс-кепів може знову обмежити імпорт – Перша енергетична рада
Заявку ОАЕ на придбання акцій української компанії Fire Point відхилено: подробиці
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

