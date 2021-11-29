В Україні знімуть детективний горор у стилі Стівена Кінга

Події трилера «Дівчина, яку ми вбили» розгортаються в Івано-Франківську

Українська кіностудія Film.ua Group розпочала роботу над повнометражним фільмом за мотивами популярного детектива-трилера української письменниці Поліни Кулакової «Дівчина, яку ми вбили».

«Студія придбала права на екранізацію книги письменниці, яку називають українським Стівеном Кінгом, та розпочинає роботу над проєктом», – повідомляється на сайті компанії.

Дія у психологічному трилері «Дівчина, яку ми вбили» розгортається в Івано-Франківську кінця двотисячних. Історія кількох підлітків та події, які змінили їхні життя. Їх було п'ятеро – компанія друзів-розбишак. І була вона – Ліда у сукенці. Одного разу підлітки стрибають через багаття, іскра потрапляє на нейлонову сукню Ліди, і стається трагедія – дівчина гине. Через сімнадцять років друзі дитинства зберуться знову. Проте цього разу хтось захоче помститися. От тільки хто? Хто змусить «стрибати» їх? Один за одним таємничий месник убиватиме друзів. І, здається, моторошну пастку готували заздалегідь...

Поліна Кулакова – авторка романів і короткої прози в жанрах містичного детективу, гостросоціального та психологічного трилера. «Дівчина, яку ми вбили» став третім романом письменниці.

Прем’єра фільму очікується у 2023 році.

Нагадаємо, фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), який відбувався 25 листопада.