Смерть українки на зйомках у США: помічник режисера фільму подала позов на Болдуїна

За твердженням позивача, у сценарії фільму не було прописано епізод зі стріляниною

Помічник режисера за сценарієм фільму «Іржа» Мемі Мітчелл подала позовну заяву до суду Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) на актора Алека Болдуїна, продюсерів кінокартини «Іржа» та техніка зі зброї, заявивши, що сама вона отримала як «фізичні, так і емоційні» травми. Про це повідомив журнал Variety.

За твердженням позивача, у сценарії фільму не було прописано епізод зі стріляниною. Мітчелл зазначила, що камери в день інциденту були налаштовані на зйомки обличчя Болдуїна, кривавої плями на його плечі, а також його корпусу «у міру того, як він тягнувся до кобури, щоб дістати» револьвер.

«У сценарії нічого не говорилося про те, що підзахисний Болдуїн або будь-хто інший повинен був вистрілити зі зброї», – зазначила вона.

Мітчелл вказала: актор повинен був вимагати продемонструвати йому, чи заряджений револьвер, чи самостійно переконатися у цьому перед зйомками. Крім того, у позові є звинувачення у збройному нападі, навмисному нанесенні каліцтв та моральної шкоди.

Додатково у документі йдеться про те, що скорочення витрат на зйомки призвело до трагедії. Згадується зокрема повідомлення оператора фільму, в якому він скаржився на два випадкові постріли на знімальному майданчику перед зйомками 21 жовтня. Мітчелл була першою, хто зателефонував до служби 911 після інциденту.

Раніше минулого тижня позов на продюсерів вестерну, у тому числі й на Алека Болдуїна, подав старший освітлювач картини Серж Світний. Він заявив, що він знаходився в безпосередній близькості від актора, коли був зроблений постріл, і що йому також було завдано фізичних та емоційних збитків.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.