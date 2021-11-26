Фільм українського режисера про розпад СРСР переміг на фестивалі в Амстердамі

Головний приз фестивалю становить 15 тисяч євро

Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), який відбувався 25 листопада. Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

Стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку в цьому процесі зіграв лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна змогла першою вийти зі складу СРСР.

Картину доповнили архівними кадрами демонстрацій, партійних з’їздів і радянської військової інтервенції.

Головний приз фестивалю IDFA становить 15 тисяч євро.

Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) – найбільший світовий фестиваль документального кіно, який щорічно відбувається з 1988 року. Завданням фестивалю є просування креативних документальних фільмів та презентування їх широкій аудиторії.

Сергій Лозниця – це український кінорежисер і сценарист білоруського походження. Почав свою творчість як документаліст, а згодом став знімати повнометражні художні фільми. Неодноразово змагався в основному конкурсі на Каннському кінофестивалі.

Лозниця створив кіно «Донбас», яке брало участь у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою» на американській кінопремії «Оскар» та здобуло головну нагороду кінофестивалю в Севільї. За цю стрічку режисеру вручили державну премію імені Довженка.

Також Лозниця зрежисував фільм «Бабин Яр. Контекст», який потрапив у шортлист номінації «Найкращий документальний фільм» Європейської кіноакадемії та отримав нагороду Каннського кінофестивалю.