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    Фільм українського режисера про розпад СРСР переміг на фестивалі в Амстердамі

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    Перемогу отримала документальна стрічка &laquo;Містер Ландсбергіс&raquo; - Фільм українського режисера про розпад СРСР переміг на фестивалі в Амстердамі
    Перемогу отримала документальна стрічка «Містер Ландсбергіс»
    фото: variety

    Головний приз фестивалю становить 15 тисяч євро

    Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Містер Ландсбергіс» про засновника руху за незалежність Литви виграв головний приз на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), який відбувався 25 листопада. Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

    Стрічка розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку в цьому процесі зіграв лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна змогла першою вийти зі складу СРСР.

    Картину доповнили архівними кадрами демонстрацій, партійних з’їздів і радянської військової інтервенції.

    Головний приз фестивалю IDFA становить 15 тисяч євро.

    Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі (IDFA) – найбільший світовий фестиваль документального кіно, який щорічно відбувається з 1988 року. Завданням фестивалю є просування креативних документальних фільмів та презентування їх широкій аудиторії.

    Сергій Лозниця – це український кінорежисер і сценарист білоруського походження. Почав свою творчість як документаліст, а згодом став знімати повнометражні художні фільми. Неодноразово змагався в основному конкурсі на Каннському кінофестивалі.

    Лозниця створив кіно «Донбас», яке брало участь у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою» на американській кінопремії «Оскар» та здобуло головну нагороду кінофестивалю в Севільї. За цю стрічку режисеру вручили державну премію імені Довженка.

    Також Лозниця зрежисував фільм «Бабин Яр. Контекст», який потрапив у шортлист номінації «Найкращий документальний фільм» Європейської кіноакадемії та отримав нагороду Каннського кінофестивалю.

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    Теги: кіно СРСР фестиваль фільм
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    Фільм українського режисера про розпад СРСР переміг на фестивалі в Амстердамі