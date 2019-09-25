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    Культура

    В замку Радомисль пройде міжнародний фестиваль «Via Regia Україна»

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    Фестиваль стартує 28 вересня - В замку Радомисль пройде міжнародний фестиваль «Via Regia Україна»
    Фестиваль стартує 28 вересня

    В цьому році до участі у фестивалі долучилися представники Литви, Бельгії, Аргентини, України, Індії та країни Африки

    28 вересня втретє відбудеться міжнародний фестиваль культурної дипломатії «Via Regia Україна» на території історико-культурного комплексу Замку-музею Радомисль.

    Фестиваль об’єднує тих, хто працює заради збереження традицій і культури, зближення та порозуміння народів Європи та світу, розвитку зовнішнього та внутрішнього туризму. Учасниками фестивалю будуть культурні організації, осередки та центри національних меншин, які проживають в Україні, дипломатичні представництва та організації, що займаються популяризацією культури та мистецтва різних народів.

    В цьому році до участі у фестивалі долучилися представники Литви, Бельгії, Аргентини, України, Індії та країни Африки.

    Планується проведення круглого столу - зустріч українських членів мережі Via Regia, де учасники зможуть презентувати власні проекти, обговорити питання міжнародної співпраці та розвитку туризму в Україні.

    Початок круглого столу об 11:00, відкриття фестивалю о 13:00.

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