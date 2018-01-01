Вячеслав Криштофович став лауреатом національної кінопремії «Золота Дзиґа»

Окрім Криштофовича, на свою «Золоту Дзиґу» чекають ще 17 номінантів

Почесну статуетку «Золота Дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно 20 квітня під час урочистої церемонії вручення нагород отримає режисер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович. Лауреата у цій номінації визначають члени Національної спілки кінематографістів України. Вячеслав Криштофович – дійсний член Академії



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Вячеслав Криштофович

Окрім Криштофовича, на свою «Золоту Дзиґу» чекають ще 17 номінантів

Почесну статуетку «Золота Дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно 20 квітня під час урочистої церемонії вручення нагород отримає режисер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович. Лауреата у цій номінації визначають члени Національної спілки кінематографістів України.

Вячеслав Криштофович – дійсний член Академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв, член правління Національної спілки кінематографістів України. Фільмографія режисера налічує понад два десятки стрічок. Почав працювати на київській кіностудії ім. Олександра Довженка з 1970 року, ще до закінчення режисерського факультету КДІТМ ім. І. Карпенка-Карого, а з 1991 року повернувся до свого інституту як викладач.

Серед режисерських робіт Вячеслава Криштофовича такі фільми, як «Дрібниці життя» (1980), «Два гусари» (1984), «Самотня жінка бажає познайомитись» (1986), «Володя великий, Володя маленький» (1985), «Ребро Адама» (1990), «Приятель небіжчика» (1997) та ін.

Фільми «Ребро Адама» та «Приятель небіжчика» брали участь у секції «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестиваля. «Приятель небіжчика» також подавався від України на здобуття кінопремії «Оскар» в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою» (1998) та номінувався на премію «Фелікс» Європейської кіноакадемії за найкращий сценарій.

«Киянин від народження, Криштофович не піддався моді рубежа 1960-70-х на міфопоетичне кіно, його захопили тихі драми великого міста і його мешканців. Й поступово випрозорилася традиція, що пов’язувала творчість режисера з великою літературою початку ХХ століття – Чехова й Коцюбинського, Толстого і Винниченка. Уміння виявити у найпростіших ситуаціях, зазвичай суто побутових, приватних, інші виміри й сенси стане візитною карткою Криштофовича. І сьогодні у ньому, вже класику вітчизняного кіно, молодим кінематографістам варто пошукати опертя для власних мистецьких та світоглядних пошуків», – говорить голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.

Окрім премії за внесок у розвиток кіно, «Золота Дзиґа» вручатиметься ще в 17 номінаціях. Заявки на участь приймалися до 15-го січня. До довгого списку увійшло 59 кіноробіт. Наразі члени Української кіноакадемії голосують за фільми, які складуть короткий список претендентів на «Золоту Дзиґу».