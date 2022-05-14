Сьогодні фінал Євробачення. Де дивитися трансляцію
Початок трансляції запланований на 22:00.
Сьогодні, 14 травня, у місті Турин в Італії пройде фінал пісенного конкурсу «Євробачення».
Початок трансляції запланований на 22:00.
Де дивитися ефір:
- по телебаченню на UA:Культура
- на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура
- на фейсбук-сторінці Євробачення (ось так українською забивайте в пошуку, сторінка з синьою галочкою)
- у застосунку «Дія»
- трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.
66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.
Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.
Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».
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