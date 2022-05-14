  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Сьогодні фінал Євробачення. Де дивитися трансляцію

    Сьогодні 14 травня, відбувається фінал &laquo;Євробачення-2022&raquo;&nbsp; - Сьогодні фінал Євробачення. Де дивитися трансляцію
    Сьогодні 14 травня, відбувається фінал «Євробачення-2022» 
    фото:з відкритих джерел

    Початок трансляції запланований на 22:00.

    Сьогодні, 14 травня, у місті Турин в Італії пройде фінал пісенного конкурсу «Євробачення».

    Початок трансляції запланований на 22:00.

    Де дивитися ефір:

    • по телебаченню на UA:Культура
    • на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура
    • на фейсбук-сторінці Євробачення (ось так українською забивайте в пошуку, сторінка з синьою галочкою)
    • у застосунку «Дія»
    • трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.

    66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

    Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Євробачення війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні фінал Євробачення. Де дивитися трансляцію