Сьогодні фінал Євробачення. Де дивитися трансляцію

Початок трансляції запланований на 22:00.

Сьогодні, 14 травня, у місті Турин в Італії пройде фінал пісенного конкурсу «Євробачення».

Початок трансляції запланований на 22:00.

Де дивитися ефір:

по телебаченню на UA:Культура

на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура

на фейсбук-сторінці Євробачення (ось так українською забивайте в пошуку, сторінка з синьою галочкою)

у застосунку «Дія»

трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.

66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».