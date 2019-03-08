Збірка Жадана потрапила у список рекомендованих книг року від The New York Times



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Презентації книги Жадана відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії

Книга віршів Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» виходить друком в Yale University Press

The New York Times Book Review включив збірку віршів українського письменника Сергія Жадана у список рекомендованих книг 2019 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Сергія Жадана у Facebook.

Зазначається, що книга вибраних віршів Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс виходить друком в Yale University Press.

Презентації книги відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії з 9 до 14 квітня.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав свій топ-6 книг 2018 року. Першою глава держави вказав книгу Сергія Жадана - «Антена».