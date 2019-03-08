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    Культура

    Збірка Жадана потрапила у список рекомендованих книг року від The New York Times

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    Презентації книги Жадана відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії - Збірка Жадана потрапила у список рекомендованих книг року від The New York Times
    Презентації книги Жадана відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії

    Книга віршів Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» виходить друком в Yale University Press

    The New York Times Book Review включив збірку віршів українського письменника Сергія Жадана у список рекомендованих книг 2019 року.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці Сергія Жадана у Facebook.

    Зазначається, що книга вибраних віршів Сергія Жадана «Те, чим ми живемо, те, заради чого вмираємо» у перекладі Вірляни Ткач та Ванди Фіппс виходить друком в Yale University Press.

    Презентації книги відбудуться у Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії з 9 до 14 квітня.

    Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко назвав свій топ-6 книг 2018 року. Першою глава держави вказав книгу Сергія Жадана - «Антена».

    ЗМІ США книги Нью-Йорк культура Україна
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