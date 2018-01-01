Жан Рено зніметься в останньому у своїй кар’єрі фільмі, на який Україна виділить понад 20 мільйонів

Трилер із Жаном Рено зніматимуть у Карпатах, Києві, Нью-Йорку та Канаді

Відомий французький кіноактор Жан Рено зіграє головну роль в українсько-французькому трилері «Останній крок», повідомляє Держкіно. Як і в культовому фільмі «Леон», у новій стрічці він зіграє кіллера. Як повідомляє Держкіно, загальна вартість виробництва фільму – 73 млн 877 тис. 206 грн. Україна виділить 21 млн



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Жан Рено зіграє головну роль в українсько-французькому трилері

Трилер із Жаном Рено зніматимуть у Карпатах, Києві, Нью-Йорку та Канаді

Відомий французький кіноактор Жан Рено зіграє головну роль в українсько-французькому трилері «Останній крок», повідомляє Держкіно. Як і в культовому фільмі «Леон», у новій стрічці він зіграє кіллера.

Як повідомляє Держкіно, загальна вартість виробництва фільму – 73 млн 877 тис. 206 грн. Україна виділить 21 млн 630 тис. грн.

Для Жана Рено ця стрічка стане заключною у кінокар’єрі. Разом із ним знімуться українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, в Нью-Йорку та в Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019-ий рік.

