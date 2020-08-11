Експерти ВООЗ розробили ідеальну дієту для сучасного офісного працівника



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Тим, хто працює біля кмп'ютера, ВООЗ радить дотримуватися дієти

Лікарі радять їсти тричі на день та уникати перекусів

Окрім зайвої ваги, проблем хребта та кінцівок, порушень сну і нервовості, офісний працівник, який проводить багато часу за комп’ютером та мало рухається, ризикує захворіти на серцево-судинні захворювання. Аби уникнути цих проблем, варто дослухатися до порад лікарів з ВООЗ, які розробили спеціальну дієту сучасного працівника. Про це пише grc.ua у матеріалі Поради для тих, хто хоче зберегти здоров'я в умовах дистанційної роботи. Ви можете обирати до свого раціону і раціону своїх близьких будь-які продукти, які вписуються у ваші смаки і фінансові можливості. Однак не слід забувати, що не все смачне є корисним. Тож ми підготували вам список продуктів, яких варто уникати або вживати помірковано.

ВООЗ радить вживати в їжу якнайменше ось такі страви:

уникати вживання продуктів із холестерином, таких як «червоне» м'ясо, на користь риби, морепродуктів, курки і макаронних виробів;

уникати продуктів, що містять жирні кислоти, які стимулюють генерацію холестерину самим організмом людини, таких як вершки, вершкове масло, сало, на користь оливкової або соняшникової олії;

вживати близько 5 порцій фруктів і овочів на день, а також страви з максимальним збереженням рослинних волокон як цілими, так і в складі салатів;

скоротити вживання солодощів на користь фруктів;

вживати не менше 1 разу на тиждень страви з жирної риби;

виключити страви з великою кількістю солі.

На думку дієтологів, вживання лише курячого філе з овочами може завдати неабиякої шкоди психіці, а риби та морепродуктів – гаманцю. Щоб наблизитись до основ правильного харчування, але при цьому не позбавляти себе улюблених продуктів, спробуйте для початку повністю відмовитись від перекусів. Про це говорять фахівці з ВООЗ. По-перше, дорослій здоровій людині абсолютно достатньо їсти тричі на день. А по-друге, часто під час таких перекусів якраз і вживаються шкідливі або відносно шкідливі продукти (шоколад, печиво, промислові злакові батончики з купою цукру, фруктові соки, солодкі йогурти тощо).