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Як працює «швидка» під час воєнного стану: МОЗ озвучив правила

Альона Боженко
glavcom.ua
Як працює «швидка» під час воєнного стану: МОЗ озвучив правила
У деяких випадках «швидка» може їхати довше визначеного часу
фото: Уніан

В умовах війни приїзд бригади можуть відтермінувати 

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) нагадали, як «швидка» має приїжджати на виклик, зокрема під час війни. Відповідне роз'яснення МОЗ опублікувало у Facebook.

Зазначимо, що в Україні питання доїзду бригади «швидкої» регулюється постановою Кабміну №1271. Усі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділили на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні ще з грудня 2020 року. Від типу виклику залежить швидкість, з якою до пацієнта приїдуть медики.

Проте в умовах війни приїзд бригади можуть відтермінувати до припинення загрози, якщо ведуться активні бойові дії.

Які є виклики «швидкої»:

  • Критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати.
  • Екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому, ознаками гострого мозкового інсульту, розладами дихання. 
  • Неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану.
  • Непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці. 

На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20 хвилин. 

На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. 

Якщо звернення неекстрене, до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади, а пацієнт не може отримати первинну медичну допомогу у сімейного лікаря. 

Якщо виклик непрофільний, пацієнта можуть проконсультувати за телефоном. 

Однак у деяких випадках «швидка» може їхати довше. Через обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. Йдеться про такі обставини, як ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо. 

За законом, «швидка» може їхати трохи довше вказаного часу не більше ніж у 25% випадків, а при екстрених викликах – не більше ніж у 15% випадків. 

Водночас під час війни приїзд «швидкої» можуть відтермінувати до припинення загрози, якщо ведуться бойові дії.

«В умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози», – пояснюють у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні почалася нова хвиля захворювання на коронавірус. МОЗ реєструє все більші показники кількості хворих.

Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я війна

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