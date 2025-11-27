Прийом їжі на самоті виявився шкідливим для здоров'я

Дослідження виявило зв'язок між поодинокими трапезами та крихкістю кісток у літніх людей

Самотні трапези загрожують здоров'ю літніх людей

Літні люди, які часто харчуються на самоті, ризикують зіткнутися з серйозним погіршенням якості харчування та ослабленням здоров'я. До такого висновку дійшли дослідники Університету Фліндерса (Flinders University), проаналізувавши дані міжнародних досліджень, пише «Главком».

Результати роботи, опубліковані у журналі Appetite, підкреслюють, що їжа є не лише джерелом поживних речовин, але й важливим соціальним ритуалом, відсутність якого негативно впливає на фізичний та емоційний стан.

Вчені проаналізували дані понад 80 тис. осіб віком від 65 років із 12 країн світу. Виявилося, що поодинокі прийоми їжі безпосередньо пов'язані з низкою проблем зі здоров'ям. Зокрема йдеться про зниження різноманітності харчування та відсутність ключових продуктів. Це особливо помітно, оскільки білок є критично важливим для підтримки м'язів та функціональної самостійності в літньому віці. Частіше фіксувалася ненавмисна втрата ваги та підвищений ризик розвитку крихкості кісток.

Автори дослідження зазначають, що відсутність компанії за столом знижує апетит, зменшує мотивацію готувати повноцінні страви та негативно впливає на емоційний стан. Люди, які їдять одні, частіше пропускають прийоми їжі та повільніше заповнюють необхідні поживні речовини.

Дослідники підкреслюють, що самотні трапези є потенційно змінюваним фактором ризику. Формування умов для спільного прийому їжі – чи то у спеціалізованих центрах, чи то з родичами – може помітно покращити якість харчування та загальне самопочуття людей похилого віку, допомагаючи їм зберегти м'язову масу та фізичну функціональність.

До слова, надмірне споживання солі становить серйозну загрозу не тільки серцево-судинній системі, але й здоров'ю мозку, підвищуючи ризик розвитку депресії, тривожності та деменції.