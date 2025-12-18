Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру у Київраду (фото)

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового

Представники національної скаутської організації «Пласт» традиційно, в кінці року, принесли на засідання Київради благодатний Вифлеємський вогонь, який прибув до України з Австрії. Пластуни вручили його меру Києва Віталію Кличку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Пластуни вручили Вифлеємський вогонь меру Києва Віталію Кличку фото: КМДА

«Вифлеємський вогонь – це символ миру і надії, який нагадує нам про те, що темрява не триватиме вічно, і за нею обов’язково прийде світло. Традиції для нас мають особливе значення, зокрема сьогодні, коли всі українці живуть в умовах війни. Вифлеємський вогонь – це символ нашого єднання, нескореності та боротьби за свою державу», – сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував пластунам.

Віталій Кличко прийняв вогонь та подякував пластунам фото: КМДА

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. З’явилася вона більше 35 років тому в Австрії. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Пластуни у сесійній залі Київради фото: КМДА

Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти передають іншим скаутським осередкам у різних країнах світу.

Нагадаємо, майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію – передають Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Завдяки залізничним маршрутам вогонь швидко та безпечно дістається до українців, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій. Вони передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти.