Що робити, якщо не спиться? Головні помилки у боротьбі з безсонням

Неправильні звички в ліжку посилюють безсоння

Клінічний нейрофізіолог Даніель Бланес Жакар, координатор відділення сну Університетської лікарні Санатас-Ла-Сарсуела (Іспанія), назвав головні помилки, які люди роблять, намагаючись заснути. За його словами, розчарування та тривога через неможливість заснути лише посилюють безсоння, оскільки активують гормони, які сприяють бодьорості. Про це пише «Главком» із посиланням на Нola.

«Тривале неспання в ліжку може погіршити безсоння. Ліжко, яке має асоціюватися з відпочинком, починає асоціюватися з неспанням і розчаруванням, навчаючи мозок, що це середовище не сприяє сну. З часом цей зв'язок привчає організм не спати в ліжку, що ще більше ускладнює засинання», – йдеться у статті.

Найбільшою помилкою є контакт зі смартфоном та іншими гаджетами, коли людина чекає на сонливість у ліжку.

Якщо ви не можете заснути протягом приблизно пів години, то експерт радить негайно встати з з ліжка і зайнятися чимось спокійним за межами спальні. Слід обрати тьмяне оранжеве або жовте освітлення. На відміну від білого або блакитного світла, воно не викликає емоційного відкликання та сприяє виробленню мелатоніну (гормону-регулятора сну). «Ідеальне заняття – читання якомога нуднішої книги», – зазначив Жакар.

Звичка «хапатися за гаджети» – це головна помилка. Використання смартфона, перегляд телевізора, робота за комп'ютером або будь-які цікаві чи увагоємні завдання стимулюють мозок. Це лише посилює тривожність, пов'язану з відсутністю сну, і тим самим продовжує безсоння.

«Серед найпоширеніших помилок – перегляд телефону або соціальних мереж. Це піддає вас впливу синього світла та збільшує рівень дофаміну (який сприяє неспанню), тим самим затримуючи сон», – каже Даніель Бланес Жакар.

Жакар також нагадав, що недостатній прийом їжі перед сном є додатковим фактором ризику: «Якщо людина відмовляється від вечері або їсть занадто мало, вночі можлива гіпоглікемія – різке падіння рівня глюкози. Це стан нерідко призводить до пробуджень і ускладнює повторне засинання».

