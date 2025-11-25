Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Що робити, якщо не спиться? Головні помилки у боротьбі з безсонням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нейрофізіолог назвав кроки, щоб подолати безсоння
фото: Adobe Stock

Неправильні звички в ліжку посилюють безсоння

Клінічний нейрофізіолог Даніель Бланес Жакар, координатор відділення сну Університетської лікарні Санатас-Ла-Сарсуела (Іспанія), назвав головні помилки, які люди роблять, намагаючись заснути. За його словами, розчарування та тривога через неможливість заснути лише посилюють безсоння, оскільки активують гормони, які сприяють бодьорості. Про це пише «Главком» із посиланням на Нola.

«Тривале неспання в ліжку може погіршити безсоння. Ліжко, яке має асоціюватися з відпочинком, починає асоціюватися з неспанням і розчаруванням, навчаючи мозок, що це середовище не сприяє сну. З часом цей зв'язок привчає організм не спати в ліжку, що ще більше ускладнює засинання», – йдеться у статті.

Найбільшою помилкою є контакт зі смартфоном та іншими гаджетами, коли людина чекає на сонливість у ліжку. 

Якщо ви не можете заснути протягом приблизно пів години, то експерт радить негайно встати з з ліжка і зайнятися чимось спокійним за межами спальні. Слід обрати тьмяне оранжеве або жовте освітлення. На відміну від білого або блакитного світла, воно не викликає емоційного відкликання та сприяє виробленню мелатоніну (гормону-регулятора сну). «Ідеальне заняття – читання якомога нуднішої книги», – зазначив Жакар.

Звичка «хапатися за гаджети» – це головна помилка. Використання смартфона, перегляд телевізора, робота за комп'ютером або будь-які цікаві чи увагоємні завдання стимулюють мозок. Це лише посилює тривожність, пов'язану з відсутністю сну, і тим самим продовжує безсоння.

«Серед найпоширеніших помилок – перегляд телефону або соціальних мереж. Це піддає вас впливу синього світла та збільшує рівень дофаміну (який сприяє неспанню), тим самим затримуючи сон», – каже Даніель Бланес Жакар.

Жакар також нагадав, що недостатній прийом їжі перед сном є додатковим фактором ризику: «Якщо людина відмовляється від вечері або їсть занадто мало, вночі можлива гіпоглікемія – різке падіння рівня глюкози. Це стан нерідко призводить до пробуджень і ускладнює повторне засинання».

До слова, надмірне споживання солі становить серйозну загрозу не тільки серцево-судинній системі, але й здоров'ю мозку, підвищуючи ризик розвитку депресії, тривожності та деменції. 

Читайте також:

Теги: сон здоров'я тривога ліжко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці тривога тривала понад шість годин
У столиці тривога тривала понад шість годин
30 жовтня, 07:18
Валентина Гінзбург
«Я їздила до лікарень без попередження». Інтерв'ю з Валентиною Гінзбург, яка вісім років очолювала медицину Києва інтерв’ю
24 листопада, 09:30
Трамп прокоментував результати медогляду
Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду
27 жовтня, 13:18
Активність Сонця 31 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
31 жовтня, 07:56
Флаваноли підвищують рівень дофаміну та покращують увагу
Науковці пояснили, як какао та вино покращують когнітивні функції
5 листопада, 11:38
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
15 листопада, 09:57
У Києві тривога тривала майже три години
У Києві тривога тривала майже три години
Вчора, 08:35
Мо проходить реабілітацію, лікується і знаходиться на «особливій» м'якій дієті
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
21 листопада, 13:15
Нелю Штепу судять з 2014 року
Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи
23 листопада, 17:28

Здоров'я

Що робити, якщо не спиться? Головні помилки у боротьбі з безсонням
Що робити, якщо не спиться? Головні помилки у боротьбі з безсонням
Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua