Бустерну дозу вакцини зможуть отримати люди від 60 років – Кузін

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу зможуть отримати від 60 років

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу зможуть отримати від 60 років

Бустерне щеплення від коронавірусу вводитимуть через шість місяців після завершення базового курсу вакцинації

Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей, старших за 60 років. Про це Суспільному розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Минулого тижня відбулося засідання Національної технічної групи експертів, які розглядали питання більш широкого використання бустерної дози і було прийнято рішення про застосування бустерної дози для літніх людей, більше ніж 60 років», – розповів він.

За його словами, бустерне щеплення від коронавірусу вводитимуть через шість місяців після завершення базового курсу вакцинації.

«Тому, швидше за все, ми також це рішення будемо вводити в дію відповідним наказом МОЗ», – додав Кузін.

Нагадаємо, наразі в Україні дозволено застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.

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