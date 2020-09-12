Через коронавірус на Сумщині закрили відділення екстреної допомоги



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Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників

Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум

Білопільське відділення екстреної допомоги, що на Сумщині, не працює через коронавірус у працівників.

Про це повідомляє видання «Азимут Сум» з посиланням на Сумський центрі екстреної медицини.

«Вже кілька днів «швидкі допомоги», які обслуговують Білопільське відділення екстреної швидкої допомоги, стоять опечатані, а відділення – закрито», йдеться у повідомленні.

Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум.

Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників.

За минулу добу на Сумщині коронавірус виявили у 94 осіб. Загалом за час пандемії захворіли 2323 жителі області.

Коронавірус в Україні

Всього 151859

Хворіють 80365

Одужали 68346

Померли 3148

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.