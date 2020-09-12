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    Здоров'я

    Через коронавірус на Сумщині закрили відділення екстреної допомоги

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    <p>Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників</p> - Через коронавірус на Сумщині закрили відділення екстреної допомоги

    Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників

    Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум

    Білопільське відділення екстреної допомоги, що на Сумщині, не працює через коронавірус у працівників.

    Про це повідомляє видання «Азимут Сум» з посиланням на Сумський центрі екстреної медицини.

    «Вже кілька днів «швидкі допомоги», які обслуговують Білопільське відділення екстреної швидкої допомоги, стоять опечатані, а відділення – закрито», йдеться у повідомленні.

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    Екстрену медичну допомогу мешканцям району наразі надають бригади з Ворожби, Улянівки та Сум.

    Роботу відділення планують відновити після одужання хворих працівників.

    За минулу добу на Сумщині коронавірус виявили у 94 осіб. Загалом за час пандемії захворіли 2323 жителі області.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      151859
    • Хворіють
      80365
    • Одужали
      68346
    • Померли
      3148

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

    Сумщина епідемія коронавірус
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