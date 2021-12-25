Лікарі виявили два незвичайні симптоми штаму «Омікрон» у вакцинованих

Нудота та втрата апетиту – симптоми при «Омікроні»

Новий варіант Covid-19 по-особливому показує себе у щеплених

Лікарі розкрили два незвичайні симптоми «Омікрон»- Covid-19 увакцинованих, пише видання Express.

У матеріалі вказується, що в цілому для коронавірусу характерні висока температура, тривалий кашель та зміна або втрата смаків та нюху. При цьому «Омікрон»-штам має ряд відмінностей.

За словами епідеміолога, професора Королівського коледжу в Лондоні Тіма Спектора, у щеплених, які захворіли на «Омікрон», була нудота і втрата апетиту. У них спостерігалася невисока температура, головний біль і біль у горлі. Також дехто скаржився на блювоту.

У матеріалі також перераховані чотири основні симптоми «Омікрону» – кашель, слабкість, а також закладеність носа і нежить.

Нагадаємо, британські вчені із Zoe Covid Study за допомогою інформації, отриманої зі своєї програми, виявили ряд симптомів, які вказують на зараження штамом «Омікрон» Covid-19.

Зауважимо, що «Омікрон» виявили вже у 77 країнах.

Також вчені виявили два незвичайні симптоми нового штаму «Омікрон».

Як стало відомо, вакцини діють проти «Омікрону» ефективніше за природній імунітет. Вчені оприлюднили дані.

Крім того, деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір.

Згідно з даними, ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені.

Раніше вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

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