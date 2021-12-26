Морози повертаються: якою буде погода 26 грудня

Сьогодні в Україні похолодає

В останню неділю 2021 року буде морозно, короткочасне потепління відступить

За даними метеорологів, 26 грудня на півдні та сході України буде хмарно, вдень йтиме сніг та мокрий сніг, місцями буде ожеледь та налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі складе 0-5°С морозу, вдень близько 0°С. Про це інформує Укргідрометцентр.

У південній та східній частинах – хмарно, сніжитиме, вдень місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

На решті території – мінлива хмарність; без опадів. Удень буде сонячно.

Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей сніг. Температура вночі 10-15°С морозу, у центральних областях 4-9°С морозу.

Удень 3-8°С морозу.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.

У Києві удень -4…-6°С, уночі похолодає до -11…-13°С. опадів не прогнозують.

Нагадаємо, синоптики прогнозують морози на Новий рік. У святкові дні очікуються морози від -6°C до -15°C.

Раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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