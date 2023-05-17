Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список

glavcom.ua
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Фрукти допомагають покращити імунітет
фото з відкритих джерел

Тропічні фрукти нормалізують обмін речовин

Для оптимального функціонування організму необхідно щодня отримувати відповідну кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів. Найбільш вітамінізованими тропічними фруктами вважаються: гуаява, ківі, лічі, папая, лимон.

Гуаява

Даний плід багатий на вітамін С. Цей фрукт поживний на лікопен, який є потужним природним антиоксидантом. Він не лише смачний, але й корисний для організму. Його споживання сприяє зниженню рівня холестерину та стабілізації кров'яного тиску. Крім того, він містить значну кількість інших вітамінів і мінералів, таких як кальцій, фосфор, залізо, калій, натрій та йод.

Ківі

Ківі поживний на бета-каротин, вітаміни С та групи A і B. Зокрема він містить клітковину, кальцій, калій, залізо та органічні кислоти. Якщо вживати ківі щодня, то можна помітити поліпшення стану організму.

Цей фрукт допомагає покращити імунітет, нормалізувати обмін речовинами, рівень холестерину та знизити ризик виникнення тромбозів та інсульту. Ківі зміцнює нервову систему, дозволяє уникати додаткових стресів.

Лічі

Лічі багатий на вітаміни, а також жирні кислоти, вживання яких налагоджує роботу головного мозку, серця та судин, запобігає виникненню інсульту, розвитку інших хвороб.

Папая

Вітаміни та мікроелементи папаї впливають на поліпшення пам'яті та функціонування головного мозку. Якщо споживати цей фрукт регулярно, то можна поліпшити стан свого організму за кілька місяців.

Лимон

Лимон багатий на вітамін С. Цей фрукт широко використовується для лікування простудних захворювань і високо цінується за свої антиоксидантні властивості. Щоденне споживання теплої води з додаванням лимона сприяє поліпшенню процесів травлення та обміну речовин в організмі та покращує імунну систему.

Читайте також: Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого
Теги: вітаміни тропічні фрукти ківі лимон поживні речовини

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Здоров'я

Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Тропічні фрукти, що містять найбільшу кількість вітамінів: список
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
41K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
18K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
12K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
8862
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною
6004
Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту